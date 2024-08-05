فوز 3 طالبات بجائزة الفتاة الأكثر تميزًا بالشيخ زويد ورفح للعام السابع

حصلت ثلاث طالبات على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الفتاة الأكثر تميزًا بالشيخ زويد ورفح، التي ترعاها الدكتورة أمل نصر الله للعام السابع، وذلك بحضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ورموز المجتمع الأهلي.

حصلت على المركز الأول سناء محمد حسن سلمان، الطالبة بالمعهد الفني للتمريض بالإسماعيلية، حيث مُنحت جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه مصري ودرع التميز، تقديرًا لتفوقها والتزامها بالعمل المجتمعي.

وفازت بالمركز الثاني إخلاص سلامة حسين سلامة، الطالبة بكلية الصيدلة بجامعة بورسعيد، بمبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه مصري ودرع التميز، تقديرًا لجهودها والمساهمة المجتمعية.

أما المركز الثالث فقد حصلت عليه أسماء سليم سليمان، الطالبة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس، والتي حصلت على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه مصري ودرع التميز، تكريمًا لإنجازاتها ومساهماتها في المجتمع.

شاركت في المسابقة هذا العام 30 طالبة، وتم تكريمهن جميعًا بشهادات تقدير، تقديرًا لجهودهن وتفانيهن في الدراسة والمساهمة المجتمعية.



أهدت أسرة الجائزة نسختها لهذا العام إلى روح الشاب السيناوي إسلام حمدي عروج، رائد العمل الخيري بشمال سيناء، والمربي رائد التعليم بقُرى سيناء الشيخ سلامة عليان، حيث تم تكريمهما ضمن فعاليات الاحتفالية، كما تم تكريم الطفلة رائدة الأعمال الصغيرة لجين عروج، تقديرًا لجهودها.

يتم فتح باب الترشح للجائزة سنويًا لاختيار الفائزات وفقًا لمعايير محددة وضعتها لجنة تحكيم الجائزة، والتي تضم عددًا من القيادات المجتمعية الداعمة للتعليم بشمال سيناء، وهم: الدكتورة أمل نصر الله، الدكتور عبد الكريم الشاعر، الدكتور خالد زايد، وسعيد زايد.

تقوم لجنة التحكيم بتقييم الطالبات بناءً على تجربتهن الحياتية أثناء دراستهن، ومساهماتهن في خدمة المجتمع، ومهاراتهن الاجتماعية، وليس بناءً على الدرجات الأكاديمية فقط، حيث لا يُعد المجموع شرطًا للترشح للجائزة.

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه للفتاة المتميزة، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية بقيمة 15 ألف جنيه للمركز الأول، و10 آلاف جنيه للمركز الثاني، و5 آلاف جنيه للمركز الثالث، فضلاً عن جوائز مالية تشجيعية للمتميزات من المتقدمات اللاتي لم يحالفهن الحظ بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى.