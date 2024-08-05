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كتائب القسام تعلن قتل وجرح 9 جنود إسرائيليين جنوب غزة

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 4:23 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 4:23 م

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إيقاع قوة إسرائيلية من تسعة جنود بين قتيل وجريح  جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة إكس، إن "مجاهديها تمكنوا من الاشتباك بشكل مباشر مع قوة صهيونية راجلة قوامها تسعة  جنود من نقطة الصفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وأفادت بتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية تحصنت داخل مبنى وإيقاعهم بين قتيل وجريح، ولاتزال الاشتباكات مستمرة مع القوات المتوغلة شرق منطقة الفرحين، مشيرة إلى استهداف جرافة عسكرية من نوع دي 9 بقذيفة الياسين 105 في نفس المنطقة.

ولفتت القسام إلى تفجير عبوتين مضادتين للأفراد والآليات في قوة هندسية إسرائيلية وإيقاعهم بين قتيل وجريح بمنطقة زلاطة شرق رفح جنوب القطاع.


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