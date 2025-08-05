أشرف زكي عن ضبط عدد من صناع المحتوى: لن نترك مصر لمن يفسدها

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، التحية لأجهزة الدولة في ضبط صناع المحتوى الذين تسيء محتوياتهم الذوق العام

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن مصر دولة كبيرة وعظيمة وهي دولة الحضارة وهوليود الشرق ويجب أن يتم المحافظة عليها.

وأضاف أنه لا يجب ترك مصر لأشخاص يفسدونها ويخربونها، مستنكرًا مثل هذه السلوكيات التي تحمل إساءة كبيرة.

وشدد زكي، على أنهم لن يتم ترك مصر ولن يتم السماح لأحد بتخريبها، مجددا توجيه الشكر لجهاز الشرطة والنيابة العامة على الجهود المبذولة من أجل التصدي لأي مخالفات.

وأفاد بأنه لا يمكن التعليق على مجريات القضايا التي تنظرها النيابة العامة حاليًّا، لكنه عبر عن ثقته الكبيرة في الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة هذه السلوكيات.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صناع المحتوى الذين يُشتهرون على منصات التواصل الاجتماعي وتحديدًا منصة تيك توك.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في العديد من القضايا في هذا الصدد، حيث تُوجَّه للمتهمين بهذه القضايا اتهامات تتضمن توجيه ألفاظ خادشة للحياء ومخالفة الآداب العامة.