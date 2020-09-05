سؤال برلماني لوزيرة الثقافة بشأن دور الرقابة الفنية على أعمال «نتفليكس»

تقدم جون طلعت عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حول دور الرقابة على المصنفات الفنية في الأعمال التي تبث على الدرامية التي تبث عبر تطبيقات مشهورة مثل نتفليكس وغيرها.

وأضاف طلعت، في بيان اليوم السبت، أن بعض هذه الأعمال تحمل تجاوزات وإساءات لا يتقبلها المجتمع المصري ومؤخرًا تابعنا أن هناك عمل يقدم على تجسيد الذات الإلهية وهذه كارثة لا يمكن السكوت عليها.

وقال النائب، إن المعايير التي تستند إليها الرقابة بشكل عام يجب أن تطبق بصرامة على أي عمل فني يسمح بتداوله داخل مصر وليس معنى أن العمل الفني يعرض عبر تطبيقات إلكترونية لمستخدمي شبكة الانترنت أنه مستثنى من الرقابة ويسمح فيه بالتجاوزات والإساءات.

وأكد طلعت، أن أحد أهم أدوار الرقابة هو الحفاظ على قيم وثوابت المجتمع، مضيفا: "المجتمع المصري لا يقبل أبدا الإساءة إلى الأديان أو المقدسات وهذه النقطة بالنسبة له خط أحمر وجزء أصيل منثوابته".