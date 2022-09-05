أبو الغيط: الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، مساء اليوم الاثنين، بمقر إقامته بالقاهرة خلال زيارته لمصر، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة بأن أبو الغيط استمع باهتمام لرؤية الرئيس أبومازن للأوضاع الفلسطينية في اللحظة الراهنة، وفي ضوء الجمود الذي يعتري المسار السياسي، وإمعان الاحتلال الإسرائيلي في الإجراءات القمعية والتوسع الإستيطاني وحصار الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن الجمود في المسار السياسي ينذر بأسوأ العواقب، وأن ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، يٌعد مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط.