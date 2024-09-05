فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ينظم ورش تعليم فن المكرمية وديكورات المنازل

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، ورشة عمل تدريبية مجانية، لتعليم فن المكرمية وديكورات المنازل.



وأوضحت مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، في بيان أصدرته اليوم، أن طريقة تعليم المبتدئين سهلة، عبارة عن مجموعة من الخيوط القطنية، بطريقة بسيطة وابتكارية، تسهل لربة المنزل تطبيقها يدوياً، تمهيداً لاتقانها لتكون نواة مشروع صغير.

وأضافت منى عبدالله، عضو الفرع، والمشرفة على أنشطة المجلس بالمدينة الصديقة للنساء، أن الورشة حضرها مجموعة من فتيات وسيدات من رواد المدينة الصديقة للنساء، واللاتي تم التطبيق العملي على نماذج بسيطة.

وأشارت إلى استمرار ورش المكرمية كل أسبوع، الساعة الرابعة عصراً، حتى يتم الانتهاء من التدريب على كل الغرز والأشكال المتنوعة، وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، في المدينة الصديقة للنساء لتمكين المرأة اقتصاديا، وتحت رعاية المهندس أيمن الشهابي محافظ دمياط، ومروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، وبالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.