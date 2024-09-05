حماس: لسنا بحاجة إلى مقترحات جديدة والمطلوب هو الضغط على نتنياهو وحكومته

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه ليست هناك حاجة إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المطلوب الآن هو الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه.

وأضافت حماس في بيان ليل الأربعاء/الخميس: "نحذر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه، والذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على شعبنا".

وتابعت: "قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، يهدف لإفشال التوصل لاتفاق".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت في وقت سابق أمس الأربعاء إن إسرائيل قبلت المقترح الأمريكي، مشيرة إلى أنه يتم العمل على جسر الهوة "وهذا يتطلب مرونة أكبر من إسرائيل وحماس".

وأضافت: "هناك ضرورة أخلاقية وأمنية لإسرائيل لتخفيف أعداد الضحايا المدنيين في غزة".