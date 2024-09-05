تعرضت فعالية نظمها سياسيون من حزب البديل من أجل ألمانيا في مدينة إيسن غربي البلاد للتشويش عدة مرات، اليوم الخميس، بسبب أجهزة إلكترونية تصدر أصوات صفير مزعجا ومحتجين.

وتعرضت كلمات أعضاء الحزب اليميني المتطرف، الذي حصل نسبة تأييد كبيرة من أصوات الناخبين في انتخابات ولايتين بشرقي ألمانيا يوم الأحد، للمقاطعة جراء الضوضاء الصادرة من بين صفوف الجمهور في قاعة الأوركسترا الفيلهارمونية في إيسن.

وبدأت مجموعة من بين من حوالي 200 شخص ضمن الجمهور في الهتاف بشعارات مثل "يا فاشيون اخرجوا" و"يا نازيون أخرجوا."

وقام أفراد الأمن بإخراج المتظاهرين من القاعة، وتم العثور على ما يقدر بحوالي 25 جهازا إلكترونيا صغيرا أسفل المقاعد.

وكان نحو 4 آلاف شخص قد تجمعوا خارج القاعة للتظاهر ضد حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة. وهتفوا قائلين "المخربون" أثناء اقتيادهم إلى خارج المكان.