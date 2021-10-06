 الاحتلال الإسرائيلي يُفرج عن صحفية فلسطينية ويعتقل صبيا وشابا في بيت لحم والقدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يُفرج عن صحفية فلسطينية ويعتقل صبيا وشابا في بيت لحم والقدس

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 11:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 11:34 م
أفرج الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن صحفية فلسطينية بعد أن أمضت في سجونه 11 شهرًا، بالتزامن مع اعتقال صبي في محافظة بيت لحم وشاب في حي الشيخ جراح.

وقال منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، في تصريح صحفي، إنه تم الافراج عن الصحفية بشرى الطويل، وهي من مدينة "البيرة"، من سجن "الدامون" وأخلى سبيلها عن حاجز الجلمة شمال محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، الصبي محمد الفواغرة (13 عامًا)، أثناء تواجده بالقرب من مدرسة قرية واد رحال، جنوب بيت لحم.

وقال شهود عيان إن الاحتلال اعتقل مساء اليوم شابًا، لم يتسن سوى معرفة اسمه الأول "أحمد" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والذي اقتحمه مئات المستوطنين في وقت سابق اليوم بحماية من قوات الاحتلال.

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