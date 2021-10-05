ضبط زوج متهم بالاعتداء على زوجته وضربها بشاكوش في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط زوج؛ متهم بالاعتداء على زوجته وضربها بجاكوش حال سيرها بالطريق العام بسبب خلافات زوجية بينهما.



وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من نجوى إ، 33 سنة، ربة منزل، مقيمة في قرية أولاد وافي، التابعة لمركز شرطة الزقازيق، تتهم فيه زوجها بالاعتداء عليها بالضرب بجاكوش، وذلك حال سيرها في الشارع الخاص بسوق القرية، والتسبب في غصابتها بجرح طوله 8 سنتيمترات؛ إثر خلافات زوجية بينهما، لافتةً إلى أنها تركت منزل الزوجية منذ عام إثر خلافات بينهما.



تم ضبط الزوج المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 39519 جنح الزقازيق لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.