أفلام الرعب والغموض تتصدر إيرادات السينما العالمية

* «ابتسم» على قمة القائمة بـ22 مليون دولار.. والهند تتواجد بـ«بونيين سيلفان»

* نسخة 4K تضع «أفاتار» فى منافسات شباك التذاكر بعد 13 عاما من عرضه الأول

تتجه أنظار المهتمين بالسينما العالمية كل أسبوع، إلى مؤشرات شباك تذاكر دور العرض الأمريكية، لمتابعة إيرادات الأفلام والتنبؤ بما يمكن تحقيقه من مكتسبات مالية، حيث تعد إيرادات الأفلام فى الولايات المتحدة الأمريكية هى المؤشر الأقوى لمستوى الأفلام ومدى نجاحها عالميا.

واستحوذت نوعية الرعب والإثارة، والأكشن والمغامرة، على صدارة إيرادات السينما العالمية؛ حيث استطاع فيلم الرعب والإثارة «ابتسم ــ Smile» تصدر إيرادات شباك تذاكر السينما بأمريكا الشمالية، بأول أسبوع من طرحه، محققا 22 مليون دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 36 مليونا و500 ألف دولار.

الفيلم تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة سوزى باكون، جيسى تى. أوشر، كايل جالنر، كيتلين ستاسى، روب مورجان، وتدور أحداث الفيلم حول الطبيبة «روز كوتر»، والتى تتعرض لحوادث مخيفة التى لا يمكنها تفسيرها بعد مشاهدتها لحادثة غريبة لأحد المرضى.

وتراجع فيلم الدراما والغموض والإثارة «لا تقلق يا حبيبى ــ Don't Worry Darling»، إلى المركز الثانى بعد أن كان بالأول فى الأسبوع الماضى، وحقق الفيلم فى ثانى أسبوع من طرحه 7 ملايين و300 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 54 مليونا و705 آلاف دولار.

الفيلم من تأليف كاتى سيلبرمان، كارى فان دايك، شون فان ديك، وإخراج أوليفيا وايلد، ومن بطولة أوليفيا وايلد، فلورنس بيو، كريس باين، هارى ستايلز، وتدور أحداثه حول ربة منزل تعيسة تعيش فى الخمسينيات من القرن الماضى، وحياتها الزوجية التى تؤدى للعديد من الأحداث المروعة.

وتراجع أيضا فيلم الأكشن والدراما التاريخى «المرأة الملك ــ The Woman King»، إلى المركز الثالث بعد أن كان بالثانى فى الأسبوع الماضى، وحقق الفيلم فى ثالث أسبوع من طرحه 6 ملايين و999 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 50 مليونا و113 ألف دولار.

الفيلم تأليف جينا برنس بيثوود، دانا ستيفينز، وإخراج جينا برنس بيثوود، وبطولة فيولا ديفيس، لاشانا لينش، وتدور أحداثه حول ملحمة تاريخية مستوحاة من أحداث حقيقية وقعت فى مملكة داهومى، إحدى أقوى الممالك فى أفريقيا بالقرنين الـ18، والـ19.

واستطاعت النسخة المحسنة من فيلم المغامرة والفانتازيا «أفاتار ــ Avatar» من المنافسة بشباك التذاكر.

الفيلم تم طرحه عام 2009، وأعيد طرحه بنسخة 4K الأسبوع الماضى بعد 13 عاما من العرض الأول، وذلك تمهيدا لطرح الجزء الثانى منه، وحل الفيلم بالمركز الرابع محققة 4 ملايين و696 ألف دولار، وتتخطى بذلك إيرادات الفيلم عالميا حاجز الثلاثة مليارات دولار.

«افاتار» تأليف وإخراج جيمس كاميرون، وتدور أحداث الفيلم عندما يكتشف البشر (القمر الفريد باندورا) الذى يحتوى على معدن فائق الأهمية من الناحية الاقتصادية، يقومون بتنفيذ خطة محكمة لغزوه على الفور.

واستطاع فيلم الأكشن والدراما الهندى «بونيين سيلفان ــ Ponniyin Selvan»، أن يتواجد فى المركز الخامس بالأسبوع الأول من طرحه، محققا 4 ملايين و18 ألف دولار عالميا.

الفيلم تأليف مانى راتنام، بى. جياموهان، تانيكيلا باهرانى، وإخراج مانى راتنام، وتبدأ أحداثه عندما ينطلق فاندياثيفان لعبور أراضى تشولا على أمل إيصال رسالة من ولى العهد الأمير أديثيا كاريكالان، بينما تسعى كوندافاى لإقامة السلام السياسى فى الأراضى التى دمرتها الحرب.

وتراجع فيلم الرعب والإثارة «بربرى ــ Barbarian»، إلى المركز السادس بالأسبوع الرابع لعرضه، محققا مليونين و817 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 34 مليونا و807 آلاف دولار.

الفيلم تأليف وإخراج زاك كريجر، وبطولة جورجينا كامبامبل، بيل سكارسجارد، وتدور أحداثه حول شابة تنتقل إلى إحدى المدن لأجل الحصول على وظيفة.

وحل فيلم الأكشن والكوميديا «قطار فائق السرعة ــ Bullet Train»، بالمركز السابع، محققا مليونا و400 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 235 مليونا و134 ألف دولار.

وكان الفيلم تصدر إيرادات السينما فى الأسبوع الأول من طرحه.

الفيلم تأليف كوتارو إيساكا، زاك ألكويتش، وإخراج ديفيد ليتش، وبطولة براد بيت، جوى كينج، آرون تايلور جونسون، وتدور أحداثه على متن قطار فائق السرعة، ينقل 5 من القتلة المأجورين فى رحلة لتنفيذ مهمة دون معرفة أحدهم بالآخر، وسرعان ما يكتشف أن هناك عاملا مشتركا يجمعهم جميعا بالمهمة المطلوب إنجازها.

وواصل فيلم الرسوم المتحركة «تحالف دى سى للحيوانات الخارقة ــ DC League of Super Pets» تراجعه، حيث وصل إلى المركز الثامن فى الأسبوع العاشر من طرحه، محققا مليونا و305 آلاف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 193 مليونا و294 ألف دولار.

الفيلم من تأليف جاريد ستيرن، جون ويتنجتون، ومن إخراج جاريد ستيرن، سام ليفين.

تدور أحداث الفيلم حول كلبة أليفة تتدخل لإنقاذ الأمور عندما ينشغل سوبرمان فى عطلته الخاصة بعيدا عن محاربة الجريمة، وتكوين تحالف بمساعدة قطة تمتلك القدرة على الطيران.

وعلى الرغم من تراجعه إلا أن فيلم الأكشن والدراما «توب جان: مافريك ــ Top Gun: Maverick»، حافظ على تواجده بالقائمة، بالأسبوع التاسع عشر من عرضه، حيث جاء بالمركز التاسع، محققا مليونا و230 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى مليار و476 مليونا و357 ألف دولار.

وكان الفيلم قد حقق رقما قياسيا جديدا، ووصل إلى المركز الخامس كأعلى الإيرادات على الإطلاق فى السوق المحلية بأمريكا الشمالية، وأصبح فيلم «توب جان.. مافريك» أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ توم كروز، ووضعه فى «نادى المليار»، وذلك على الرغم من عدم رغبة «كروز» بالبداية فى العمل على جزء جديد من فيلم مضى على عرضه أكثر من 30 عاما.

الفيلم من إخراج جوزيف كوزينيسكى، وتأليف بيتر كريج، جاستين ماركس، كريستوفر ماكويرى، إريك وارن سينجر، إيرين كروجر، وبطولة توم كروز، جينيفر كونيلى، مونيكا باربارو، إد هاريس، مايلز تيلر، جلين باول، فال كيلمر، وتدور أحداث الفيلم بعد مسيرة «مافريك» التى امتدت لأكثر من ثلاثين عاما، حتى صار واحدا من أكفأ الطيارين فى سلاح الجو اﻷمريكى، يخطو بيتى ميتشيل خطوة جديدة فى مسيرته فى مجال الطيران من خلال تجربة الطائرات الجديدة.