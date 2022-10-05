شولتس يعترف بخطأ ارتكبته الحكومة الألمانية

اعترف المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن الحكومة الألمانية ارتكبت خطأ بعدم إنشاء بنية تحتية في الوقت المناسب لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية إن "إبرام عقود توريد الغاز من روسيا كان خطأ لكن ليس بقدر خطأ ألمانيا في عدم إنشاء البنية التحتية اللازمة أو بناء محطات للغاز الطبيعي المسال من أجل تغيير الموردين إذا لزم الأمر".

وفقا للمستشار، تحاول ألمانيا الاستجابة بسرعة لتطور الأوضاع نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز من روسيا الاتحادية. وتحديداً تم بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال، وأعيد إطلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وتم منح محطتين للطاقة النووية الإذن لمواصلة العمل حتى الربيع.

وأضاف شولتس في الوقت نفسه، لا تتخلى الحكومة الألمانية عن مسار تطوير الطاقة "الخضراء".

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن المستشار قوله" نحن نسرع في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ، وخاصة طاقة الرياح البحرية والبرية، والطاقة الشمسية".



