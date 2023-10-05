وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إكليل من الزهور على النصب التذكاري بساحة ميدان الشهداء، في حديقة المسلة بنطاق حي الشرق؛ احتفالا بذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد.

يأتي ذلك بحضور قائد الجيش الثاني الميداني، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي وممثلي الكنيسة، والأحزاب والقيادات التنفيذية والشعبية، ورجال المقاومة الشعبية الفدائية، وممثلي المجتمع المدني والاهلي، وعدد من طلاب المدارس بمختلف المراحل الدراسية.

وقدم طلاب المدارس عرضا فنيا، تحت أنغام الأغاني الوطنية الحماسية، كما حرصوا على اتخاذ الصور التذكارية.