جيش الاحتلال يصدر إنذارات جديدة بالإخلاء بضاحية بيروت الجنوبية

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أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان مبان محددة في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائها فورا.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس، صورًا لهذه الخرائط، وقال: «إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المرفقة في برج البراجنة».

وأضاف: «أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش (الإسرائيلي) على مدى الزمني القريب».

وتابع: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».



ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله.

وقتلت إسرائيل في لبنان 2036 شخصا وأصابت 6036 آخرين، منذ بدء الاشتباكات مع فصائل لبنانية وفلسطينية، أبرزها حزب الله، في 8 أكتوبر.