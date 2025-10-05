أكسيوس تكشف تفاصيل مكالمة ترامب ونتنياهو بعد رد حماس علي خطة وقف إطلاق النار في غزة؟

أفاد مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل المكالمة التي دارت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب رد حماس على خطة السلام التي طرحها ترامب بشأن غزة يوم الجمعة، بأن ترامب بادر بالاتصال بنتنياهو، معتبرًا أن الرد يمثل "أخبارا جيدة".

وقال المصدر لموقع "أكسيوس" أن نتنياهو قال للرئيس الأمريكي: "لا يوجد ما يستدعي الاحتفال، فهذا الرد لا يعني شيئاً"، فيما ردّ ترامب بغضب قائلاً: "لا أعرف لماذا أنت دائماً سلبي بهذا الشكل. هذا مكسب، خذه كما هو".

وبحسب مسؤول أمريكي ثانٍ، عكست المحادثة إصرار ترامب على تجاوز تحفظات نتنياهو ودفعه لإنهاء الحرب إذا أبدت حماس استعداداً للتوصل إلى اتفاق، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الاخبارية.

وفي ردها الرسمي على خطة ترامب، أعلنت حماس استعدادها للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين مقابل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من غزة، لكنها طالبت بإجراء مفاوضات حول تفاصيل الاتفاق.

وخلال مشاورات مغلقة جرت الجمعة، أكد نتنياهو أن رد حماس يشكل رفضاً فعلياً للخطة، مشدداً على ضرورة تنسيق الرد الإسرائيلي مع واشنطن لتفادي إعطاء انطباع بأن حماس قدمت رداً إيجابياً، وفقاً لما نقل مسؤول إسرائيلي.

أما ترامب، فكان له موقف مختلف، إذ رأى في رد حماس فرصة لفتح الباب أمام صفقة محتملة، بعد أن كان يخشى رفضاً قاطعاً للخطة، بحسب مسؤول أمريكي رفيع.

ما دار في المكالمة بين ترامب ونتنياهو

قال مسؤولان أمريكيان إن نتنياهو أبدى رد فعل فاترا خلال الاتصال، وهو ما أثار استغراب ترامب ودفعه إلى الرد بانفعال.

وفي مقابلة قصيرة مع "أكسيوس" يوم السبت، قال ترامب إنه أخبر نتنياهو أن هذه فرصته لتحقيق "النصر"، مضيفًا: "لقد كان موافقًا في النهاية. عليه أن يكون كذلك، ليس أمامه خيار. معي، يجب أن تكون موافقًا."

وبعد المكالمة بساعات، أصدر ترامب بيانًا دعا فيه إسرائيل إلى وقف غاراتها الجوية في غزة. وبعد ثلاث ساعات فقط، أصدر نتنياهو أوامره بوقف الهجمات.

اتفاق بعد خلاف

رغم الأجواء المتوترة، أكد مساعدو نتنياهو يوم السبت أن رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي متفقان تماما.

وسجّل نتنياهو مقطع فيديو أشاد فيه بترامب وأكد النقاط التي يتفقان حولها من تصريحاته الأخيرة.

لكن مسؤول أمريكي قال إن طبيعة الحوار بينهما خلال مكالمة الجمعة كانت أكثر حدة وتعقيدًا مما أُعلن، مشيرًا إلى أن ترامب كان منزعجًا من تردد نتنياهو.

ومع ذلك، أكد المسؤولان الأميركيان أن الزعيمين تمكنا في النهاية من التوصل إلى تفاهم مشترك.



