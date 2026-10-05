أطباء بلا حدود: إسرائيل تخنق غزة بشكل متزايد وتواصل الإبادة الجماعية

قالت منظمة أطباء بلا حدود، الاثنين، إن إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتدمر بشكل ممنهج الظروف التي يحتاج إليها الفلسطينيون في القطاع للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت في بيان لها، أن "إسرائيل تخنق غزة بشكل متزايد وتواصل إبادتها الجماعية".

وأوضحت أن المساحات الصالحة لعيش الفلسطينيين في القطاع تتلاشى، فيما يجري تدمير مقومات بقائهم على قيد الحياة بشكل ممنهج، من خلال العنف المستمر، والحصار المتعمد للاحتياجات الأساسية، وتدمير الخدمات الصحية والبنية التحتية الحيوية.

وتابعت: "خلال العام الماضي، أصبح الحصار المادي المفروض على سكان غزة أكثر إحكاما مع إنشاء إسرائيل ما يسمى الخط الأصفر".

وأشارت إلى أن هذا الخط قُدم في البداية على أنه "موقع مؤقت للانسحاب العسكري في المرحلة الأولى وجزء أساسي من استمرار ما يسمى وقف إطلاق النار"، لكنه بات يُعزز بمواقع عسكرية وسواتر ترابية وعمليات هدم متواصلة".

وتابعت أن الخط يواصل التقدم غربا، ما يدفع الفلسطينيين إلى مساحة تتقلص باستمرار.

وقالت المنظمة إن القوات الإسرائيلية تحتل حاليا نحو 65 بالمئة من قطاع غزة، وتستخدم هذا الخط لرسم حدود واضحة حول المنطقة.

وأشارت إلى أن العنف لا يقتصر على المناطق المحيطة بـ"الخط الأصفر"، موضحة أن فرقها تعاملت خلال يونيو ويوليو الماضيين مع أكثر من 1200 حالة إصابة ناجمة عن العنف في أنحاء القطاع، رغم "ما يسمى وقف إطلاق النار".

ولفتت إلى أن تلك الحالات شملت إصابات ناجمة عن الانفجارات والحروق والاعتداءات الجسدية.

وأكدت "أطباء بلا حدود" أن الوصول إلى الخدمات الصحية في غزة تدهور بشكل حاد خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما تعاني المستشفيات نقصا متزايدا في المستلزمات الأساسية، ويحرم المرضى من الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة.

وقالت: "إن تدمير النظام الصحي في غزة، وتضرر أكثر من 80 بالمئة من جميع المباني في القطاع، والمشكلات الجسدية والنفسية التي ستستمر مدى الحياة نتيجة العنف المتكرر والنزوح، ستتجاوز آثارها الحاضر بكثير، وستعرقل أي تعافٍ حقيقي خلال السنوات المقبلة".

وأسفرت الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 175 ألف آخرين، ودمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.