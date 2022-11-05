فلسطين: إصابة بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، وبالرصاص المغلف بالمطاط، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جامعة القدس، في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محيط الجامعة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام تجاه الطلبة والمواطنين وسيارتهم، وتجاه منازل القريبة منها، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، و12 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و36 بالاختناق، وواحد بكسر، و11 إصابة بالحروق.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء السبت، اندلعت النيران، في الأشجار المحيطة بجامعة القدس، جراء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال تعمدوا إلقاء القنابل الحارقة في الحرش المحاذي لحرم الجامعة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الأشجار والحدائق الخاصة بالجامعة.