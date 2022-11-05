أسير فلسطيني يعلق إضرابا عن الطعام بعد اتفاق مع الاحتلال بإنهاء حبسه انفراديا

علق الأسير الفلسطيني سبع الطيطي، اليوم السبت، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإنهاء حبسه انفراديًا خلال الأيام المقبلة.



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية - في بيان صحفي - إن الأسير الطيطي (33 عامًا) هو من سكان مُخيم "بلاطة" شرق مدينة "نابلس"، وشرع في إضرابه عن الطعام منذ 19 يومًا، احتجاجًا على عزله الانفرادي في مُعتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، في ظروف صعبة، وحرمانه من الزيارة.



والطيطي مُعتقل منذ 10 أبريل الماضي، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، وقبل أن ينتهي بثلاثة أيام، جدّد له الحكم لستة أشهر إضافية.



وكان الاحتلال الإسرائيلي اعتقل "أسيل" شقيقة الأسير الطيطي، لدى زيارتها له في الثاني من أكتوبر بمُعتقل "ريمون".



يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز 820 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب وعوفر.