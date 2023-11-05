 غواصة نووية روسية تطلق بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات - بوابة الشروق
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غواصة نووية روسية تطلق بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات

د ب أ
نشر في: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 9:16 ص | آخر تحديث: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 9:16 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الغواصة النووية الجديدة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" أكملت بنجاح تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "بولافا" من البحر الأبيض.

وقالت الوزارة: "أطلقت الغواصة الصاروخية الاستراتيجية النووية الجديدة الإمبراطور ألكسندر الثالث الصاروخ الباليستي العابر للقارات بولافا بنجاح من البحر الأبيض نحو ساحة القتال كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشارت الوزارة، إلى "إطلاق الصاروخ بشكل طبيعي من موقع تحت الماء".

وقالت الوزارة "وصلت الرؤوس الحربية الصاروخية إلى المنطقة المحددة في الوقت المحدد"، مضيفة أن إطلاق الصواريخ الباليستية هو المرحلة الأخيرة من التجارب التي تجريها الدولة، على أن يتم اتخاذ القرار بعد ذلك بناء على قبول الغواصة من قبل البحرية".


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