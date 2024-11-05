أوكرانيا: قتلى وجرحى في قصف روسي على زابوريجيا

قال مسؤولون في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن ما لايقل عن ستة أشخاص قد لقوا حتفهم بسبب القصف الروسي لمدينة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد.

وقال الحاكم العسكري للمنطقة، إيفان فيدوروف، عبر قناته على تطبيق تليجرام ، إن عدد المصابين ارتفع إلى 16.

وأفاد مكتب المدعي العام في كييف بإصابة 20 شخصا.

وكتب فيدوروف أيضا ، "اندلع حريق في الموقع... هذه هي العواقب الأولية لهجوم العدو على زابوريجيا".

وتقع زابوريجيا على مسافة نحو 30 كيلومترا فقط من خط المواجهة. وكثيرا ما تتعرض المدينة للقصف من قبل القوات الروسية، ما يؤدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة زابوريجيا إلى روسيا خريف عام 2022، رغم أن قواته لا تسيطر عليها كلها.