تحدث الفنان أحمد فهمي عن مشاركته في مسلسل «الاختيار 2»، كاشفا أنه عرض عليه المشاركة في الجزء الأول كضيف شرف؛ ولكنه كان ملتزما بعمل آخر يتطلب منه إطلاق لحيته.

وتابع خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الإثنين:«عرضت عليه إني مستعد أشارك في دور إرهابي؛ لكن كان يحتاجني في دور ضابط».

وأضاف أن المخرج بيتر ميمي تواصل معه بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، وقبل بدء تصوير «الاختيار 2» بخمسة أشهر ليرتب جدوله الزمني.

وأشار إلى أنه خضع لتدريبات مكثفة على استخدام السلاح مع الفنان أحمد مكي لمدة 3 أو 4 أيام قبل تصوير مشاهده.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في العمل، لافتا أن تصوير مشاهده مع مكي استغرق من 3 إلى 4 أيام.