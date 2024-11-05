بوتين يصف نوايا إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بـ الوهم

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن من يفكر بالحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، هو شخص واهم، لا يعرف تاريخ روسيا ولا الشعب الروسي.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، قال بوتين خلال تسلمه أوراق اعتماد سفراء أجانب في الكرملين: «فيما يخص أوكرانيا، إنه لأمر خاطئ للغاية المسار العدائي الذي اتخذته عدد من الدول الغربية نحو تصعيد وإطالة أمد الصراع الأوكراني، بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا».

وأضاف: «لا يمكن أن يقوم بمثل هذه الحسابات الواهمة إلا أولئك الذين لا يعرفون ولا يريدون أن يعرفوا تاريخ روسيا، والذين لا يأخذون في الاعتبار وحدة الشعب الروسي وثباته وتماسكه».

وتسلم بوتين اليوم الثلاثاء في الكرملين، ولأول مرة منذ بداية العام الحالي 2024، أوراق اعتماد 28 سفيرًا وصلوا حديثًا.

وأقيم الحفل، حسب التقليد، في قاعة ألكسندر في الكرملين بموسكو، وكان آخر حفل استقبال مماثل قد جرى في 4 ديسمبر 2023 في الكرملين.