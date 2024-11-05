الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لطالب دهس ضابط شرطة في قنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، طالب بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لدهسه ضابط شرطة؛ مما أحدث إصابته نتيجة تعاطيه مخدري الحشيش والترامادول.

وصدر القرار برئاسة المستشار عصام عيسى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين منتصر محمد، ومحمد جبريل.

وتعود أحداث الواقعة، حين اشتبه ضابط شرطة بكمين دندرة في إحدى سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وبإيقافها تبين عدم اتزان قائدها وحاول الفرار مما تسبب في دهس ضابط الشرطة، وأحدث إصابته بسحجات، وبالقبض على المتهم ويدعى "محمود.ا، 23 عامًا"، تبين إيجابية تعاطيه لمخدري الحشيش والترامادول، وبإحالة القضية إلى المحكمة قررت معاقبة المتهم بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.