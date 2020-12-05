 رئيس دير الروم الفلسطيني: محاولة إحراق الجثمانية استهداف ممنهج لإنهاء الوجود العربي بالقدس - بوابة الشروق
السبت 5 ديسمبر 2020 8:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟

النتـائـج تصويت

رئيس دير الروم الفلسطيني: محاولة إحراق الجثمانية استهداف ممنهج لإنهاء الوجود العربي بالقدس

أ ش أ
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 6:54 م | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 6:54 م

اعتبر رئيس دير الروم الملكيين الكاثوليك بفلسطين عبد الله يوليو، محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، بأنه استهداف ممنهج لإنهاء الوجود العربي في القدس المحتلة.

وقال يوليو - في حديث إذاعي نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، اليوم السبت - إن الاعتداء على الكنيسة سبقه اعتداء على دور العبادة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، واصفا ممارسات الاحتلال ومستوطنيه بالوحشية.

وطالب بحماية دولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك