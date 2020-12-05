رئيس دير الروم الفلسطيني: محاولة إحراق الجثمانية استهداف ممنهج لإنهاء الوجود العربي بالقدس

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اعتبر رئيس دير الروم الملكيين الكاثوليك بفلسطين عبد الله يوليو، محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، بأنه استهداف ممنهج لإنهاء الوجود العربي في القدس المحتلة.

وقال يوليو - في حديث إذاعي نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، اليوم السبت - إن الاعتداء على الكنيسة سبقه اعتداء على دور العبادة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، واصفا ممارسات الاحتلال ومستوطنيه بالوحشية.

وطالب بحماية دولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.