فلسطين تشيد بجهود الكويت في سعيها لإنهاء الأزمة الخليجية

أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالجهود المستمرة والإصرار الكبير لدولة الكويت الشقيقة في سعيها لإنهاء الأزمة الخليجية، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ورحبت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم السبت، بالاختراقة التي تحققت نتيجة هذه الجهود لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء في الخليج العربي، تلك الجهود التي أسس لها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وسار على دربه الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح.

كما حييت الاستجابة الحريصة والتجاوب، الذي عبر عنه وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقتين.

وتمنت الخارجية النجاح الكامل لجهود دولة الكويت برأب الصدع بين الأشقاء في دول الخليج العربي، وأكدت أن نجاح هذه الجهود يصب في مصلحة الدول العربية والإسلامية كافة، وفي مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه.

وأعلن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، عن التوصل لاتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية.

وأعرب أمير الكويت عن سعادته وارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرًا؛ للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء.