اتفاق مبدئى بين السعودية وقطر على طى الخلافات

مسئولون خليجيون لـ «وول ستريت جورنال»: على الرياض إقناع شركائها بالحل وإلا سيتعثر

قال مسئولون أمريكيون وخليجيون إن السعودية وقطر توصلتا إلى اتفاق مبدئى لإنهاء الخلافات خلال الأيام الماضية، وقد يتم توقيع الاتفاق بينهما خلال أيام، وذلك عقب زيارة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لكل من الدوحة والرياض.

ونقلت «وول ستريت جورنال»، عن المسئولين القول إنه إذا سارت الأمور كما هو مأمول، فمن المتوقع أن يشارك أمير قطر،فى قمة خليجية فى وقت لاحق من الشهر الحالى، ليتم التوقيع رسميا على اتفاق ينهى الخلاف بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

فى الوقت نفسه حذر المسئولون الخليجيون من أن المبادرة قد تتعثر فى أى لحظة، إذا لم تنضم البحرين والإمارات ومصر إلى التوافق، وقالوا إن الاتفاقية لا تزال مبدئية، وأعربوا عن مخاوفهم من أنها قد تنهار قبل التوقيع عليها، لأنه يتعين على السعوديين إقناع باقى الدول الخليجية بالحل، كما أبدت مصر تحفظات، على حد قولهم.

وأشار مسئولون أمريكيون إلى أنه بينما عملت الولايات المتحدة والسعودية لتعزيز الصفقة، أجرى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع نظيره المصرى عبدالفتاح السيسى، فى محاولة لإقناعه بإنهاء الأزمة مع قطر.

من جهته، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رسائل شكر وتقدير إلى زعماء قطر والسعودية والولايات المتحدة على خلفية إحراز تقدم فى جهود حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017.

ووجهت هذه الرسائل، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» إلى كل من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأمير قطر تميم بن حمد.

وأعرب الأمير نواف عن بالغ سعادته وارتياحه لما وصفه بأنه «إنجاز تاريخى تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التى بذلت أخيرا للتوصل إلى الاتفاق النهائى لحل الخلاف»، مؤكدا فى رسالته إلى العاهل السعودي المكانة المرموقة للمملكة ودورها الرائد فى سبیل السعى لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف فى ظل الظروف الدقیقة التى یعیشها العالم والمنطقة.

وأضاف أن ما تم التوصل إليه یعد «إنجازا سیعید لكیاننا الخلیجى وعملنا العربى المشترك وحدته وتماسكه فى مواجهة التحدیات التى تعصف بالعالم أجمع».