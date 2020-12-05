بطل فيلم الأب: كورونا علمتني كيف استمتع بوقت فراغي

حاورت الإعلامية ريا أبي راشد، الممثل البريطاني روفوس سيويل، بطل فيلم "الأب"، الذي افتتح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية.

ونصح "سيويل" الشباب الذي يخطو أول خطواته في التمثيل، بعدم الإحباط عندما تمر عليهم فترة بدون عمل، مشيرًا إلى أنه عندما كان يمر بهذا الوقت في بداياته كان يصيبه الإحباط، ولكنه تعلم كيف يقضي وقت فراغه، بأن يحاول كتابة بعض الأفلام التي يمكن أن تكون ناجحة في يوم من الأيام.

وقال إن فترة العزل وحظر التجول، التي فرضها فيروس كورونا المستجد على العالم، علمته كيف يحب الحياة ويستمتع بها، بأقل الإمكانيات المتاحة.

روفوس سيويل هو بطل فيلم "الأب" إخراج فلوريان زيلر، الذي اختاره المهرجان ليكون فيلم افتتاح الدورة 42، في عرضه الأول بالعالم العربي وإفريقيا، ويجسد فيه "سيويل" دور زوج الابنة.

الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، أنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

وتدور أحداث الفيلم حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

"الأب" من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".