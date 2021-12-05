فاز فيلم «الامتحان» بجائزة «UNFPA» وقدمتها جيرمان حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وذلك ضمن فعاليات ختام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي 2021، التي انطلقت مساء اليوم الأحد.

وانطلقت، مساء اليوم الأحد، فعاليات ختام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي 2021، وذلك بحضور أبرز نجوم الفن وصناع السينما في مصر والوطن العربي والعالم.

وشهدت الدورة الحالية تكريم الفنانة نيللي بمنجها جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر؛ تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة، والفنان كريم عبدالعزيز بمنحه جائزة «فاتن حمامة للتميز».

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).