قال المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن كل المشاركين في المهرجان سواء فازوا بجوائز أم لا؛ سيحققون استفادة علمية كبيرة؛ مشيرًا إلى الإقبال الكثيف من جانب الجمهور في فعاليات وأفلام الدورة الثالثة والأربعين.

وأضاف في تصريحات بحفل ختام المهرجان، اليوم الأحد، أن وزارة الثقافة قدمت الكثير من العون، بالتعاون مع الفنانين والنقاد أمثال ليلى علوي والناقد طارق الشناوي، مشيدًا بجهود وزارة الصحة في السيطرة على جائحة كورونا.

وتابع: "الحمد لله إحنا خارجين سُلام.. والظروف تدعي للتفاؤل والأمل، وهنقدر نعمل مهرجانات آمنة وتطمن الجمهوري"، متقدما بالشكر للرعاة كافة، ولفريق تنظيم مهرجان القاهرة.

وتنطلق اليوم الأحد، فعاليات ختام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي 2021، وذلك بحضور أبرز نجوم الفن وصناع السينما في مصر والوطن العربي والعالم.

وشهدت الدورة الحالية تكريم الفنانة نيللي بمنجها جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر؛ تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة، والفنان كريم عبدالعزيز بمنحه جائزة «فاتن حمامة للتميز».

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).