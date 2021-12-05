رئيس الموساد يتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات تتركز على إيران

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غادر رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع مساء السبت متوجها إلى واشنطن، لإجراء محادثات تتركز على الملف النووي الإيراني.

ومن المقرر أن يلتقي برنياع بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، وعدد من كبار المسؤولين.

ووفقا لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فمن المتوقع أن يطلع برنياع الجانب الأمريكي على معلومات استخباراتية حديثة جمعتها إسرائيل.

يأتي هذا بينما من المقرر أن يقوم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس هو الآخر بزيارة لواشنطن قريبا بهدف التنسيق مع الجانب الأمريكي بشأن الملف الإيراني وغيره.