وصفت الإعلامية لميس الحديدي، رفع آية رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، دعوى على والدها تطالب فيه بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، بأنه «موضوع سخيف ومؤلم»، معربة عن حزنها من العلاقة بين الأب والابنة عندما يفسدها المال.

وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء أمس السبت، أن الموضوع موجع جدًا بالنسبة لها، متابعة: «أحب رشوان توفيق وأعتبره أستاذًا كبيرًا وفنانًا عظيمًا، يا آية الأب هو السند والضهر لما بيروح البنت بتحس إن ضهرها انكسر».

وأشارت إلى أن الأب لا يعوض حتى لو رزق الله المرأة زوجًا وابنًا عظيمًا، متوجهة برسالة لابنة الفنان القدير: «لا مليون أو 100 مليون يعوضوا زعل الأب وقهرته من بنته يوم واحد، اشتري الأيام ورضا أبوكي أهم بكثير».

وأعلن الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، رفع دعوى من الفنان رشوان توفيق ضد ابنته، بتهمة الاستيلاء على مبلغ يقارب المليون جنيه، مؤكدًا أن المحكمة قبلت التدخل وقررت التأجيل للإعلان.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة أمس السبت، قررت تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 25 ديسمبر الجاري للإعلان.