 الحزب الاشتراكي في ألمانيا يصوت لصالح اتفاق يمهد لتولي شولتز منصب مستشار البلاد - بوابة الشروق
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الحزب الاشتراكي في ألمانيا يصوت لصالح اتفاق يمهد لتولي شولتز منصب مستشار البلاد

أ ش أ
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 6:07 ص | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 6:07 ص

صوت أعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي في ألمانيا اليوم السبت لصالح اتفاق ائتلافي من المقرر أن يعين مرشحهم أولاف شولتز مستشارا الأسبوع المقبل خلفا للمستشارة لأنجيلا ميركل.
وذكرت قناة ( فرنسا 24) أن ما يقرب من 600 مندوب شاركوا في التصويت خلال مؤتمر الحزب في برلين بأغلبية كبيرة تأييدا للصفقة مع حزب الخضر والديموقراطيين الأحرار الليبراليين بنسبة 98,8 في المئة مقابل سبعة أصوات معارضة فقط.
ومن جانبه ، شدد شولتز للمندوبين على مبادئ حماية المناخ في الاتفاق الثلاثي الذي سيوجه الحكومة المقبلة، بما في ذلك إنهاء الاعتماد على طاقة الفحم وتوليد 80 في المئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأوضح أنه بالنظر إلى أن ألمانيا رابع أكبر اقتصاد في العالم "إذا لم نفعل ذلك، لن يطور أحد التقنيات ولن يظهر أحد للآخرين كيفية القيام بذلك"، مضيفا "نفعل ذلك من أجل أنفسنا، لكن في نفس الوقت نقوم به من أجل الآخرين لأننا نحن من سيدل على الطريق".

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