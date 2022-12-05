 وسط مشاركة أردنية واسعة.. سفير الأردن يشارك في افتتاح معرض غذاء إفريقيا في القاهرة - بوابة الشروق
الإثنين 5 ديسمبر 2022 7:14 م القاهرة القاهرة 24°