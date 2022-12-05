الرئيس الإسرائيلي يؤكد لنظيره الإماراتي أن جميع الإسرائيليين يدعمون اتفاقات إبراهيم



أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، خلال لقائه مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، أن "اتفاقات إبراهيم" هي إجماع وطني في إسرائيل تتفق عليه جميع أطراف الطيف السياسي، في الوقت الذي تستعد فيه حكومة تضم اليمين المتطرف لتولي السلطة في إسرائيل.



وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية أن هرتسوج قال لبن زايد "الآن علينا أن نصل إلى علو مرتفع. هذا يعني رفع مستوى العلاقات بيننا أكثر، لتعزيزها وضم المزيد من الدول إلى اتفاقات إبراهيم".



من جانبه، قال بن زايد لهرتسوج: "لقد بنينا جسرا متينا جدا بين البلدين نفخر به كلانا".



كما أخبر نظيره الإسرائيلي أن بإمكانه أن يعتبر الإمارات "وطنه الثاني".



بعد لقائهما، من المقرر أن يعود هرتسوج إلى إسرائيل بعد رحلة استغرقت يومين إلى المنطقة وشهدت أيضا زيارة للبحرين، وهي دولة أخرى موقعة على اتفاقات إبراهيم.



واستقبل بن زايد، في وقت سابق من اليوم الاثنين، هرتسوج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يحضر خلالها "حوار أبوظبي للفضاء"، الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء في العاصمة أبوظبي.



ورحب بن زايد خلال اللقاء بزيارة هرتسوج إلى الدولة والذي ترافقه خلالها حرمه السيدة الأولى ميشال هرتسوج، وفقا لوكالة أنباء (وام) الإمارتية.



وبحث رئيس الإمارات ونظيره الإسرائيلي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل ومساراته نحو تعزيز التنمية والسلام والازدهار لما فيه الخير لشعوب المنطقة عامة.



كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق اللقاء إلى أهمية "حوار أبوظبي للفضاء" في تعزيز التواصل بين القوى الفاعلة والمؤثرة في قطاع الفضاء حول العالم وبحث فرص تطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته بما يخدم الإنسانية ويسهم في تعزيز جودة الحياة على الأرض.



وأكد الجانبان في هذا السياق ضرورة تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال الفضاء بين البلدين.



وحضر اللقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومحمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.



ووصل هرتسوج إلى أبوظبي قادما من البحرين، للمشاركة في النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.



وهذه الزيارةهى الثانية لهرتسوج للإمارات، وكانت زيارته الأولى في يناير الماضي، وقبل بذلك بشهر زار رئيس الوزراء الإسرائيلي أنذاك نفتالي بينيت الدولة الخليجية.



ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لإقامة علاقات دبلوماسية مع كل من الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي 2020 بعد وساطة من الولايات المتحدة.