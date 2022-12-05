وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تهاجم حكومة نتنياهو المرتقبة: سيشعل النار في الميدان

شنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، هجوما شديدا على حكومة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو المرتقبة، وتعيينه شخصيات متطرفة في مناصب حساسة.

وقالت ليفني التي شغلت منصب وزيرة الخارجية (2006-2009) في تغريدة في حسابها على تويتر، إن نقل الصلاحيات على "يهودا والسامرة" (الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة)، للمتطرفين والفوضويين من قادة الاستيطان يعني ضم فعلي للضفة الغربية، وسيشعل النار في الميدان.

وأضافت: "في الطريق إلى دولة غير يهودية وغير ديمقراطية، وحتى لا نشعر أن هذا يحدث، سوف يدمرون المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) ويعلمون أطفالنا أن دولة بلا مساواة أمر جيد".

وتابعت ليفني التي قادت المعارضة في إسرائيل من 2013 إلى 2019، قبل أن تختفي عن المشهد السياسي: "حان الوقت لنفهم أن هذه مشكلة ليست فقط لأقلية معينة، بل لكل يهودي وصهيوني".

وأكملت: "هذه ليست مشكلة واحدة لتعيين أحدهم أو سن أحد القوانين. آن الأوان لربط النقاط لرؤية الصورة الكبيرة. الصراع يدور حول نظرتنا الشاملة للعالم في جميع المجالات".

وتسود مخاوف في إسرائيل والعالم من الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، بعدما كشفت الاتفاقات الائتلافية تعيين نتنياهو شخصيات متطرفة بما في ذلك في مواقع حساسة في الجيش والأمن الداخلي والتعليم.