قدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022:

إيقاف تسعير الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 1800 جنيه

أعلنت منصة "أي صاغة" إيقاف تحديد أسعار الذهب، بعدما شهدت قفزات سعرية قوية دون مبرر ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1800 جنيه، وسط اضطراب في أسواق الصاغة، وتباين في الأسعار بين التجار.

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وزير السياحة والآثار يصدر قرارا وزاريا بتعيين مساعد للوزير للشؤون الاقتصادية

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بشغل محمد فهمي للعمل مساعداً للوزير للشؤون الاقتصادية.

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توقعات بتحقيق صادرات من قطاع الطباعة والتغليف مليار دولار بنهاية 2022

كشف اللواء عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات والواردات، أن قطاع الطباعة والتغليف قد تتجاوز صادراته هذا العام المليار دولار لأول مرة، مشيرا إلى أن التغليف هو عنوان المنتجات المصدرة فهو قطاع مؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية والتصديرية الأخرى؛ لأن التغليف هو عنوان المنتج المصدر.

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التخطيط: الدولة اتخذت إجراءات قصيرة الأجل لتخفيف الأزمات على المواطنين

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة اتخذت إجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية على المواطنين، إلى جانب وجود خطط متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.

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البتروكيماويات تستحوذ على 15% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية

قال شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الصناعات البتروكيماوية حققت أعلى نسبة صادرات خلال الفترة الماضية، بما لا يقل عن 15% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية..

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باسل الحيني: 800 مليون جنيه حجم الاستثمارات المباشرة لمصر القابضة للتأمين

قال باسل الحيني، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن الاستثمارات المباشرة للمجموعة تبلغ 800 مليون جنيه في كل المشروعات المختلفة بالدولة، مؤكدا اعتزام المجموعة زيادة التوسع في الاستثمارات المباشرة، تأسيًا بخطة الـ4 سنوات الماضية التي شهدتها السوق المصرية.

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رئيس البورصة: عقد لجنة قيد لشركة حكومية في قطاع النقل لتجهيزها للطرح قريبا

قال رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة، إن اليوم ستعقد لجنة قيد لإحدى الشركات الحكومية في قطاع النقل لتجهيزها للطرح قريبا، (لم يذكر اسمها).

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تراجع أسعار القمح لأقل مستوياتها منذ 3 شهور بالأسواق العالمية

وصلت أسعار القمح في السوق العالمية، إلى أقل مستوياتها منذ نحو ثلاثة أشهر مع اقترابها من تسجيل تراجع خلال العام الحالي ككل، رغم ارتفاعها الطفيف في بداية تعاملات اليوم.

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