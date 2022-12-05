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انتشر مقطع فيديو على موقع تويتر، فاجأ فيه مشجعو المنتخب الإنجليزي مراسل قناة إسرائيلية بالهتاف بالحرية لفلسطين على الهواء مباشرة.

جاء ذلك عندما حاول مراسل إحدى القنوات أخذ ردود فعل الجماهير الإنجليزية بعد الفوز على السنغال والتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022، حيث صدمه مشجع إنجليزي وصرخ بالإنجليزية: "الحرية لفلسطين".

ليعاد نشر التغريدة وتداولها بشكل كبير، في الوقت الذي حظيت فيه بالعديد من ردود الفعل المتعاطفة مع القضية الفلسطينية.

مشجعو #إنجلترا يصدمون مراسل القناة الإسرائيلية بالهتاف بالحرية ل #فلسطين أثناء البث على الهواء مباشرة. #كأس_العالم_2022_قطر #العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/RsIFfFlFIs — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) December 4, 2022

وتغلبت إنجلترا على السنغال بثلاثية نظيفة في دور الـ16 لتلاقي منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي المقرر في يوم السبت 10 ديسمبر.