 فيديو.. مشجعون إنجليز يفاجئون مراسلا إسرائيليا خلال مباراة السنغال: الحرية لفلسطين - بوابة الشروق
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فيديو.. مشجعون إنجليز يفاجئون مراسلا إسرائيليا خلال مباراة السنغال: الحرية لفلسطين

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 3:59 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 3:59 م

انتشر مقطع فيديو على موقع تويتر، فاجأ فيه مشجعو المنتخب الإنجليزي مراسل قناة إسرائيلية بالهتاف بالحرية لفلسطين على الهواء مباشرة.

جاء ذلك عندما حاول مراسل إحدى القنوات أخذ ردود فعل الجماهير الإنجليزية بعد الفوز على السنغال والتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022، حيث صدمه مشجع إنجليزي وصرخ بالإنجليزية: "الحرية لفلسطين".

ليعاد نشر التغريدة وتداولها بشكل كبير، في الوقت الذي حظيت فيه بالعديد من ردود الفعل المتعاطفة مع القضية الفلسطينية.

وتغلبت إنجلترا على السنغال بثلاثية نظيفة في دور الـ16 لتلاقي منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي المقرر في يوم السبت 10 ديسمبر.


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