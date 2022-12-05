ماليزيا: إجمالي إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ5 ملايين حالة

أعلنت ماليزيا تسجيل 1502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى خمسة ملايين و 332 حالة، منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الاثنين أن من بين حالات الإصابة الجديدة، حالة واحدة قادمة من الخارج، و1501 إصابة محلية.

وسجلت ماليزيا 3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و713 حالة.

وسجلت الوزارة 2093 حالة تعافي أمس، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس والذين خرجوا من المستشفيات إلى 4 ملايين و941 ألفا و114 حالة.