حماس تحذر من تصعيد إسرائيل اقتحامات المسجد الأقصى في القدس



أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، عن توجيه مذكرة سياسية إلى نحو 50 سفارة ومؤسسة دولية في فلسطين تحذر فيها من تصعيد إسرائيل "اقتحامات" المسجد الأقصى في القدس.



وقالت حماس، في المذكرة التي وزعت على الصحفيين، إن قادة المستوطنين طالبوا المسؤولين عن اقتحام الأقصى بتسريع الاقتحامات، وحرية الاقتحام وأداء صلوات تلمودية وزيادة ساعات الاقتحام.



وأضافت "نحذر من هذه المخططات والسياسات الخطيرة كونها تمهد مجددا الطريق لانفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها".



وأكدت حماس أنها "لن تسمح بتمرير هذه المخططات بأي ثمن، وجاهزون للدفاع عن مقدساتنا وشعبنا مهما بلغت التضحيات (..) ولن ينعم أحد بالأمن والاستقرار طالما استمر العدوان على شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى".



وطالبت حركة حماس "الجميع على المستوى الدولي، دولا ومنظمات، بالتدخل العاجل لوقف هذه المخططات الشريرة ووقف العدوان المستمر على شعبنا ومقدساته، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الأصيلة بالحرية والاستقلال وتقرير المصير"