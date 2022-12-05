ناشطة بحقوق الحيوان: سفاحة الحيوانات محفظة قرآن وتبيع الفيديوهات للشواذ ومنشط جنسي

كشفت أمينة ثروت أباظة، ناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، عن أن التحقيقات مع "سفاحة الحيوانات" استمرت 10 ساعات حتى اعترفت أنها تتلقى 400 دولار على تعذيب وقتل القط الواحد، وأنها تستخدم هذه الفيديوهات للثديين الشواذ وكمنشط جنسي للبعض الآخر.

وأضافت أمينة ثروت أباظة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن سفاحة الحيوانات اعترفت بتعذيبها للحيوانات بدعوة احتياجها للمال والانفاق على أبنائها، مدعية أنها محفظة للقرآن الكريم، قائلة: "الست قالت أنها محفظة قرآن وكلامي كله من النيابة واتمنى ملاحقة من اشتروا تلك الفيديوهات".

وتابعت: "قانون الرفق بالحيوانات في مصر يقر عقوبة السجن لمن يتورط في تعذيب الحيوانات، وفي مشتريين لفيديوهات سفاحة الحيوانات وما يحدث خطر على المجتمع واللي ورا كده أكثر بكثير ودول بيشتغلوا في حاجات شيطانية وشذوذ مع الاطفال".