توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى مصر للطيران والهيئة العامة لمستشفيات باريس

وقعت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمستشفيات باريس، التي تضم 39 مستشفى في فرنسا؛ بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتبادل الخبرات والتدريب بما يكفل تقديم خدمة صحية متكاملة ومتميزة للعاملين بقطاع الطيران.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو تعزيز أوجه التعاون بين مستشفى مصر للطيران والكيانات العالمية الكبرى في المجال الطبي وتطوير منظومة الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة لجميع العاملين في قطاع الطيران.

وصرح وزير الطيران المدني محمد عباس، اليوم الاثنين، بأن تطوير المنظومة الصحية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية لجميع العاملين بقطاع الطيران في مقدمة أولويات وزارة الطيران بما يسهم في توفير أعلى جودة من الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين وأسرهم وأصحاب المعاشات ويعزز الاستفادة من الخبرات الطبية في مختلف التخصصات، مضيفًا أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة لجذب مزيد من السياحة العلاجية التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا.

وأشار إلى أن مستشفى مصر للطيران تمتلك إمكانيات وطاقات بشرية وأجهزة ومعدات طبية تضاهي المستويات العالمية فضلا عن منظومة متكاملة للتدريب تهدف إلى تقديم خدمات طبية متميزة لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني الذين يمثلون الثروة الحقيقية للقطاع.

قام بتوقيع البروتوكول كلٌ من الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر للطيران، والدكتورة فلورنس فيبر المدير العام للعلاقات الدولية بهيئة مستشفيات باريس، في حضور لفيف من قيادات الطيران المدني ومن الجانب الفرنسي ميشيل أولدنبرج المستشار الاقتصادي للسفارة الفرنسية بالقاهرة وأعضاء الوفد الفرنسي.

وخلال حضوره مراسم التوقيع، صرح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، المهندس يحيى زكريا، بأن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات بمجال الخدمات الطبية والاطلاع على كل ما هو جديد في تخصصات الطب المختلفة، مؤكدًا أن هذا البروتوكول ليس التعاون الأول من نوعه مع الجانب الفرنسي، إذ تمتد جسور التعاون مع شركائنا الفرنسيين لسنوات عديدة جسدت رغبتنا في تعاون مثمر واستثمار الخبرات الفرنسية في تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة للخدمات الطبية المقدمة بمستشفى مصر للطيران لتطوير المنظومة الطبية والنهوض بصحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران.

بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، الدكتور أيمن صلاح، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع هيئة مستشفيات باريس التي تتمتع بسمعة طبية عالمية لاحتوائها على مراكز طبية متخصصة وبرامج حديثة في مختلف التخصصات العلاجية وتضم 39 مستشفى في فرنسا، مشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول يأتي تزامنًا مع الاحتفال بالعيد التسعيني للشركة الوطنية مصر للطيران وقرب الاحتفال بمرور 40 عامًا على إنشاء مستشفى مصر للطيران يعد خطوة جديدة تضاف إلى النجاحات التي يحققها قطاع الطيران في ضوء توجيهات وزير الطيران الفريق محمد عباس نحو دعم أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والبحث العلمي لتقديم خدمة طبية رفيعة المستوى للعاملين.

من جانبها، رحبت مدير عام العلاقات الدولية بالهيئة العامة لمستشفيات باريس، الدكتورة فلورنس فيبير، بعقد الشراكة مع مصر للطيران التي تقوم على تبادل الخبرات وتدريب الأطباء والاستفادة من الخبرة الفرنسية في المجال الطبي، حيث امتد التعاون بين الجانبين على مدار 12 عامًا، مؤكدة على أهمية توحيد الجهود لخدمة المرضى وتقديم أفضل رعاية طبية لهم.

يذكر أن الهيئة العامة لمستشفيات باريس هي من أكبر المراكز المتكاملة لمجموعة مستشفيات جامعية في أوروبا وتولى أهمية قصوى للبحث العلمي المستمر الذي يساعد على الارتقاء بالخدمات الطبية.