الرئيسان الإماراتي والإسرائيلي يبحثان علاقات التعاون

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الذي يجري زيارة عمل إلى الدولة، يحضر خلالها «حوار أبوظبي للفضاء»، الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء في العاصمة أبوظبي.



وبحسب ما نشرته وكالة الانباء الإماراتية «وام»، مساء الاثنين، رحب «بن زايد» خلال اللقاء، بزيارة «هرتسوج» إلى الإمارات، والذي ترافقه خلالها حرمه ميشال هرتسوج.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل، ومساراته نحو تعزيز التنمية والسلام والازدهار، لما فيه الخير لشعوب المنطقة عامة.



كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق اللقاء إلى أهمية «حوار أبوظبي للفضاء»، في تعزيز التواصل بين القوى الفاعلة والمؤثرة في قطاع الفضاء حول العالم، وبحث فرص تطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته؛ بما يخدم الإنسانية ويسهم في تعزيز جودة الحياة على الأرض.



وأكد الجانبان في هذا السياق، ضرورة تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال الفضاء بين البلدين.



وحضر اللقاء من الجانب الإماراتي وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالله بن زايد آل نهيان، وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، و مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، وسفير الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة.