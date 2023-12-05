الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يعتدي على سيارات الإسعاف بإطلاق النار

أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عبد الجليل منجل ، إصابة مسعفين جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على سيارات الإسعاف، قائلا: «يتم الاعتداء بالرصاص على سيارات الإسعاف ويطلق النار علينا، وتعرض زميلين للإصابة داخل سيارة الإسعاف».

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، إلى استشهاد مسعف آخر بالهلال الأحمر الفلسطيني؛ نتيجة استهداف منزله بعدما رفض النزوح للجنوب واستمر من أجل تقديم الخدمة الإنسانية.

وأضاف أن منطقة شمال قطاع غزة تتعرض إلى حصار مطبق بالدبابات ومنع دخول المساعدات أو الوقود وعزل السكان دون وجود أي من الخدمات، معقبا: «الوضع صعب على مستوى عدم توافر الوقود، وحاليا المؤسسات الطبية تعمل بالحد الأدنى».

ونوه أن سيارات الإسعاف العاملة بشمال القطاع والبالغ عددها 7 سيارات مهددة بالتوقف عن العمل جراء النقص الحاد بالوقود، مضيفا أن مستشفى الأمل التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بمنطقة خان يونس تعاني من ظروف صعبة.

وأوضح أن توجه الاحتلال إلى استهداف منطقة جنوب الجنوب يعد استكمالا لخطة تدمير القطاع على غرار ما يحدث في الشمال بالاستهداف العشوائي لمراكز الإيواء ومحيط المستشفيات، قائلا إن القصف لا يراعي حرمة مراكز إيواء أو المستشفيات و المؤسسات الأممية.