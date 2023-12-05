الصحة العالمية: الوضع في غزة يزداد سوءا كل ساعة

قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة ريتشارد بيبركورن، إن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا كل ساعة مع تكثيف إسرائيل، القصف على الجنوب حول مدينتي خان يونس ورفح.

وأكد بيبركورن، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، عبر رابط فيديو من غزة، أن الوضع يزداد سوءا كل ساعة، وأن القصف يشتد في كل مكان، بما يشمل المناطق الجنوبية في خانيونس وحتى رفح، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

يذكر أن خان يونس قد تعرضت الليلة الماضية وصباح اليوم، لواحدة من أقسى حملات القصف الجوي والمدفعي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، كما نزح قرابة 9 .1 مليون غزي من منازلهم ومدنهم منذ بدء الحرب، بحسب ما ذكرته وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" يوم أمس.

وكان القصف عبارة عن أحزمة نارية، تتمثل في قصف منطقة بذاتها بعدد كبير من الصواريخ والقنابل.

كما قصف جيش الاحتلال، اليوم، بالمدفعية والطائرات المسيرة محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء وانقطاع التيار الكهربائي عن، في ظل وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخله، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من إجراء أية عملية جراحية.

وحذرت مصادر فلسطينية في وقت سابق من مجزرة قد يرتكبها الاحتلال داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي.