هيثم عرابي يكشف آخر تطورات صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لـ الأهلي

أعرب هيثم عرابي، المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر، عن سعادته بالانتصار الذي حققه نادي مودرن فيوتشر ضد نادي الهلال الليبي، خارج أرضه، في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال هيثم عرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لاعبو فيوتشر كانوا على قدر المسؤولية ومباراة الهلال الليبي كانت صعبة، اللاعبون تعاهدوا لنا على تحقيق الانتصار وتعويض خسارة الزمالك في الدوري».

أضاف: «كنا سيئين جدًا في مباراة الزمالك، ولم يكن اللاعبون في حالتهم على الإطلاق».

وحول طموح الفريق في البطولة، قال عرابي: «نسعى إلى الوصول إلى أبعد الحدود في كأس الكونفدرالية ولا ينقصنا شيء لتحقيق ذلك».

وحول موقف لاعب الفريق عمر كمال عبد الواحد من الانتقال إلى النادي الأهلي، قال عرابي: «لما رئيس النادي دكتور وليد دعبس يتحدث عن أن هذا الملف في يده، فهو من يتولى تلك المسألة».

أتم هيثم عرابي: «لا يوجد أي جديد في موضوع انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي، واللاعب حاليًا يُركز في الملعب مع الفريق، وهذا الملف مع وليد دعبس، ويُدار في الغرف المغلقة».