بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن تدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن بشدة، اليوم الثلاثاء، هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وقالت البعثة، في بيان صحفي اليوم، إن "هذه الهجمات المتكررة تعرض الملاحة الدولية وحياة أفراد الطواقم البحرية المختلفة للخطر".

وأكدت أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الملاحية لجميع السفن في خليج عدن والبحر الأحمر وذلك وفقا للقانون الدولي، ذاكرة أن التهديدات للملاحة الدولية والأمن البحري غير مقبولة.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا الحوثيين إلى الوقف الفوري للتهديدات والامتناع عن شن مزيد من الهجمات على خطوط الشحن الدولية والإفراج الفوري عن السفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها الذين احتجزوا بشكل غير قانوني يوم 19 نوفمبر الماضي وهم في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.

وأعلن الحوثيون يوم الأحد الماضي، استهداف سفينتين قالوا إنهما "إسرائيليتين" في باب المندب.

وأوضح الحوثيون أن القوات المسلحة التابعة لهم استهدفت السفينتين، وهما "سفينة يونتي إكسبلورر" وسفينة "نمبر ناين" بصاروخ بحري وبطيران مسير بحري.