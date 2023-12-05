كايسيدو نجمة ريال مدريد تفوز بجائزة الفتاة الذهبية لعام 2023‏

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فازت ليندا كايسيدو نجمة منتخب كولومبيا ونادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة الفتاة الذهبية 2023 التي تقدمها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية لأفضل لاعبة ‏تحت 21 سنة في أوروبا.‏

وتعتبر كايسيدو /18 عاما/ واحدة من أبرز اللاعبات في كرة القدم النسائية على مستوى العالم.

وساهمت كايسيدو بشكل كبير في بلوغ منتخب كولومبيا دور الثمانية لمونديال السيدات في أستراليا ونيوزلندا، بعد أن سجلت هدفين وصنعت هدفا، كما أن هدفها الرائع في شباك ألمانيا، يعد أفضل هدف في المونديال.

وفي الموسم الأول لها مع النادي الملكي شاركت كايسيدو في 13 مباراة وسجلت ثلاثة أهداف على مستوى كافة المسابقات.