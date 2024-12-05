رئيس كوريا الجنوبية يستبدل وزير دفاعه وسط تحركات المعارضة لعزله

قبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الخميس استقالة وزير دفاعه كيم يونج هيون الذي قال إن القوات التي تمارس الأحكام العرفية كانت تتصرف بناء على أوامره.

يأتي هذا بينما تسعى أحزاب المعارضة لعزل الرجلين بسبب فرض الأحكام العرفية، الذي لم يستمر إلا لساعات وأدى إلى انتشار القوات المسلحة في شوارع العاصمة سول.

وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وأحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى اقتراحا مشتركا لعزل الرئيس يوم الأربعاء بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الليلة السابقة. واستمرت الأحكام العرفية حوالي ست ساعات، حيث صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) بسرعة لإلغاء قرار الرئيس، مما أجبر مجلس وزرائه على رفعها قبل فجر الأربعاء.

وعين الرئيس الكوري وزير الدفاع تشوي بيونج هيوك، وهو جنرال متقاعد برتبة أربع نجوم وسفير كوريا الجنوبية لدى المملكة العربية السعودية، حسبما ذكر مكتب يون.