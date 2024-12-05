قال المخرج عمرو سلامة، إن فكرة برنامج "كاستنج" بدأت من الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي تواصل بدوره معه. وطلب منه وقتها المشاركة في برنامج ومسلسل، ليقابله "سلامة" بالرفض المبدئي، لأنه لا يقدم برامج، ولكنه بعد الاستماع للفكرة وافق على الفور.

أوضح "سلامة" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، عبر قناة ON، أن "فايق" طلب منه أن يكون البرنامج مختلفا عن باقي برامج المسابقات، وأن يستعرض كيفية اختيار الممثلين، بالإضافة إلى أهم شيء وهو أن يكون الوعد حقيقيا. مردفا: "وهذا ما حمسني للموضوع أن الوعد حقيقي، لأن بعد البرنامج سيبدأ المتسابق في تصوير مسلسل بالفعل".

أكد عمرو سلامة أنهم كانوا يرغبون في تقديم تجربة مختلفة، وكأنها تجربة تسجيلية أو فيلما وثائقيا عن كيفية اختيار الممثلين. مؤكدا أن الأمر كان تحديا، إذ كان يفكر في سبب اهتمام الناس لمشاهدة ذلك على الشاشة. مضيفا أن أكثر الأشياء التي أسعدته في الفكرة، أنه كان يتلقى العديد من الرسائل يوميا التي يتم إخباره فيها بجملة "أنا عايز أمثل". موضحا أن تجربة التمثيل هي التزام وإصرار وعلم وتوتر وضغط.

من جانبها، قالت مروة جبريل، مدربة التمثيل، إن فكرة برنامج "كاستنج" كانت أحد أحلامها منذ زمن، لذلك تعلقت بها. لافتة إلى أنها شاركت لأول مرة عبر "كاستنج" في برنامج للمواهب، رغم امتهانها مهنة التدريب منذ سنوات.

عمرو سلامة: أهم ما يميز برنامج «كاستنج» أن الوعد بالتمثيل كان حقيقيا

قال المخرج عمرو سلامة، إن فكرة برنامج "كاستنج" بدأت من الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي تواصل بدوره معه. وطلب منه وقتها المشاركة في برنامج ومسلسل، ليقابله "سلامة" بالرفض المبدئي، لأنه لا يقدم برامج، ولكنه بعد الاستماع للفكرة وافق على الفور.

أوضح "سلامة" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، عبر قناة ON، أن "فايق" طلب منه أن يكون البرنامج مختلفا عن باقي برامج المسابقات، وأن يستعرض كيفية اختيار الممثلين، بالإضافة إلى أهم شيء وهو أن يكون الوعد حقيقيا. مردفا: "وهذا ما حمسني للموضوع أن الوعد حقيقي، لأن بعد البرنامج سيبدأ المتسابق في تصوير مسلسل بالفعل".

أكد عمرو سلامة أنهم كانوا يرغبون في تقديم تجربة مختلفة، وكأنها تجربة تسجيلية أو فيلما وثائقيا عن كيفية اختيار الممثلين. مؤكدا أن الأمر كان تحديا، إذ كان يفكر في سبب اهتمام الناس لمشاهدة ذلك على الشاشة. مضيفا أن أكثر الأشياء التي أسعدته في الفكرة، أنه كان يتلقى العديد من الرسائل يوميا التي يتم إخباره فيها بجملة "أنا عايز أمثل". موضحا أن تجربة التمثيل هي التزام وإصرار وعلم وتوتر وضغط.

من جانبها، قالت مروة جبريل، مدربة التمثيل، إن فكرة برنامج "كاستنج" كانت أحد أحلامها منذ زمن، لذلك تعلقت بها. لافتة إلى أنها شاركت لأول مرة عبر "كاستنج" في برنامج للمواهب، رغم امتهانها مهنة التدريب منذ سنوات.