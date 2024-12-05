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قائد القوات المسلحة البريطانية يحذر من عصر نووي ثالث

د ب أ
نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 6:52 م | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 6:52 م

حذر قائد القوات المسلحة البريطانية توني راداكين من أن العالم يقف على أعتاب عصر نووي ثالث يتسم بالتحديات المتزامنة المتعددة وضعف الضمانات التي قيدت التهديدات السابقة.

وقال الأدميرال راداكين، إن بريطانيا في حاجة للاعتراف بخطورة التهديدات التي تواجهها، حتى إذا كانت هناك فرصة ضئيلة لشن روسيا لهجوم نووي مباشر على بريطانيا أو حلفائها من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف "نحن في فجر عصر نووي ثالث" ، موضحا "يتسم هذا العصر بالمعضلات المتعددة والمتزامنة، والانتشار النووي والتكنولوجيات المدمرة، والغياب شبه الكامل للهياكل الأمنية التي كانت موجودة من قبل".

ووصف نشر جنود كوريين شماليين بجانب القوات الروسية على الحدود الأوكرانية بأكثر تطور" استثنائي " لهذا العام، محذرا من أن إرسال مزيد من القوات الكورية الشمالية يعد أمر محتملا.

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